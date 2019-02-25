Молдавские социалисты сохраняют лидерство после подсчета 97% бюллетеней

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова лидирует на парламентских выборах с результатом в 31,41%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после подсчета 97% бюллетеней.

Проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") получает 26,03%. На третьем месте правящая Демократическая партия Молдовы (24,03%). Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8,48%. Остальные партии не преодолевают 6%-ный избирательный барьер.

Эти выборы в парламент впервые прошли по смешанной системе. Если прежде 101 депутата здесь выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.