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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Молдавские социалисты сохраняют лидерство после подсчета 97% бюллетеней

Партия набирает 31,41% голосов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова лидирует на парламентских выборах с результатом в 31,41%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после подсчета 97% бюллетеней.

Проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") получает 26,03%. На третьем месте правящая Демократическая партия Молдовы (24,03%). Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8,48%. Остальные партии не преодолевают 6%-ный избирательный барьер.

Эти выборы в парламент впервые прошли по смешанной системе. Если прежде 101 депутата здесь выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

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МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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