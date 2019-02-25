Полный бак бесплатно и выброшенные деньги. Как прожить в Венесуэле

КАРАКАС, 25 февраля. /ТАСС/. Пока венесуэльские политики выясняют отношения, жители страны продолжают повседневную жизнь. Правда, назвать ее полностью нормальной сложно: многие бытовые проблемы, особенно денежного характера, способны произвести впечатление на человека, не привыкшего к местным реалиям. Деньги будущего Курс боливара в Венесуэле - понятие скорее эфемерное. Государственные органы в последние годы не публикуют статистические данные, и подсчетом уровня инфляции занимаются научные организации и частные лица. По некоторым оценкам, этот показатель за 2018 год превысил 2 млн процентов. Нули на купюрах умещаются только благодаря регулярно проводимым деноминациям.

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В конце концов стоимость печати банкнот оказалась выше их номинала, так что страна перешла в основном на электронные расчеты. Зарплата перечисляется на национальные карточки, которыми жители Венесуэлы расплачиваются в магазинах. Минимальный размер зарплаты составляет порядка 18 тыс. боливаров ($6 или около 400 рублей). При этом стоимость упаковки туалетной бумаги из четырех рулонов в магазине - около 12-14 тыс. боливаров, 1 кг мяса - 8-10 тыс. боливаров, пачки сигарет - 5-6 тыс. боливаров. На рынке цены ниже - 2 кг картошки можно купить за 3 тыс. боливаров, 1 кг бананов - за 1 тыс., мясо - за 5-6 тыс. за кг. Впрочем на рынке надо расплачиваться наличными, а с этим могут возникнуть проблемы. Снять в банкомате за сутки можно не более 1 тыс. боливаров, то есть примерно 30 центов или 22 рубля.

Часть банкнот при этом - по два, пять, 50 боливаров - практически не котируются. Чтобы купить что-то на них, купюры нужно утрамбовать в сумку. Нередко можно увидеть, что деньги такого номинала просто валяются на земле за ненадобностью. Трудности перевода Лишь месяц назад в Венесуэле стали принимать карточки иностранного выпуска. При оплате картой иностранцам надо сообщить продавцу номер паспорта, к которому она "привязана". Интернет-связь обычно плохая, терминалы оплаты регулярно отключаются, так что торговцы, которым приходится вбивать одни и те же цифры по несколько раз, просто переписывают их себе на бумажку. После этого с карты могут пропасть деньги, так что оказавшиеся в эти дни в Каракасе журналисты уже обмениваются информацией насчет магазинов, где платить безопасно. В очередь Очередь - обычное явление для Каракаса. Так, чтобы отстоять ее для оплаты парковки, может уйти 40 минут. У соседнего окна, где принимают только наличные, при этом никого нет. Поменять валюту тоже непросто. Официальные операции проходят путем безналичного расчета: оставляешь в пункте обмена $100, и в течение 72 часов на карточку приходят боливары. Такая система действует и в аэропорту.

Описание Пробка на одной из магистралей Каракаса © Валерий Шарифулин/ТАСС

Если гостя по прилету никто не встречает, таксисты довезут до города за $40. По их словам, это официальный тариф, в подтверждение чего они готовы даже выдать квитанцию на бланке с печатью. При оплате картой непосредственно в магазине курс выгоднее - около 3,2 тыс. боливаров за доллар, в то время как в пунктах обмена валюты он составляет менее 3 тыс. боливаров. Бензин за спасибо Впрочем, свои плюсы в действующей в Венесуэле экономической системе при желании тоже можно найти. Речь идет о фиксации цен на определенные виды товаров, например на бензин. Литр бензина стоит примерно четыре копейки. Стоимость дозаправки внедорожника до полного бака составит 60 боливаров, но работник бензоколонки денег не берет и просто машет рукой - на 60 боливаров купить ничего невозможно, в то время как стаканчик кофе на заправке стоит 1 тыс. боливаров. Иностранцы называют эту ситуацию настоящим сюрреализмом.

Описание Мужчина на автозаправочной станции в Каракасе © Валерий Шарифулин/ТАСС

В торговых центрах народ толпится не в магазинах - они в основном пустые, особенно те, где продаются одежда или обувь, - а у банкоматов. Людей очень много в день выдачи зарплаты и пенсий. От банкомата они идут в салон связи пополнить телефон - там скапливается еще одна очередь, другая очередь выстраивается у пунктов заправки бытовой химии. Это особая местная услуга - наполнить банку моющим средством дешевле, чем купить новую.

Описание Очередь в банкомат на одной из улиц Каракаса © Валерий Шарифулин/ТАСС