ЕС 28 февраля обсудит проведение новой министерской встречи контактной группы по Венесуэле

"На этой неделе, 28 февраля, у нас будет встреча с участием высокопоставленных представителей ЕС в Брюсселе, чтобы подготовить следующую встречу контактной группы на министерском уровне. Даты пока нет, нам надо согласовать дату", - сказала она.

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз обсудит 28 февраля проведение новой министерской встречи контактной группы по ситуации в Венесуэле. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

По ее словам, "необходимо избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы". "Позиция ЕС очень ясна - необходимо избежать любого военного вмешательства", - отметила она. Косьянчич подчеркнула, что Брюссель хочет "видеть решение кризиса, которое будет мирным и демократическим". "Мы работаем над этим в рамках контактной группы, техническая миссия которой на прошлой неделе отправилась в Венесуэлу, чтобы обсудить все темы со всеми участниками", - добавила Косьянчич.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

В субботу Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты решения кризиса в южноамериканской республике. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что США рассматривают все опции своих действий в Венесуэле.