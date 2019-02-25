Президент Казахстана назначил глав МИД и Минобороны

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник подписал указ о назначении главой министерства иностранных дел республики Бейбута Атамкулова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 44 конституции Республики Казахстан постановляю назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Атамкулов занимал должность министра иностранных дел Казахстана с декабря 2018 года. В разные годы работал министром оборонной и аэрокосмической промышленности республики, руководителем администрации Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Назарбаев также подписал указ о назначении министром обороны республики Нурлана Ермекбаева. Он занимал пост министра обороны Казахстана с августа 2018 года. В разные годы работал помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана, министром по делам религий и гражданского общества, послом республики в Китае.

В свою очередь министра финансов Алихана Смаилова назначили первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Соответствующий указ подписан Назарбаевым. Смаилов занимал должность министра финансов Казахстана с сентября 2018 года. В разные годы работал помощником президента Казахстана, председателем Комитета по статистике министерства национальной экономики, председателем Агентства Казахстана по статистике.

Помимо этого, Назарбаев подписал указ о назначении Гульшары Абдыкаликовой вице-премьером республики. Абдыкаликова занимала должность государственного секретаря Казахстана с ноября 2014 года. В разные годы работала заместителем премьер-министра, советником президента - председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, министром труда и социальной защиты населения.