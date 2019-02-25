Глава МИД Ирландии: Дублин не будет препятствовать переносу даты Brexit

ТАСС, 25 февраля. Ирландия не будет препятствовать решению Евросоюза о переносе даты выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом в понедельник после своего выступления в Совете ООН по правам человека в Женеве заявил глава МИД и заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Коувени.

"Мы постоянно заявляли о том, что, если поступит запрос [со стороны Великобритании] о предоставлении дополнительного времени, а также план в отношении нерешенных проблем, то Ирландия, безусловно, не будет этому препятствовать, - приводит его слова агентство Reuters. - Но мне кажется, что в данный момент нужно сфокусироваться на решении текущих проблем, а не на продлении действия 50-й статьи (Лиссабонского договора, которая определяет процедуру и сроки выхода страны из ЕС - прим. ТАСС)".

Ранее он предполагал, что новые временные рамки Brexit могут быть увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии, то есть сдвинуты на конец июня.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.