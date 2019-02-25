Додон пригласит партии для консультаций после объявления окончательных итогов выборов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласит победителей прошедших в воскресенье выборов в парламент для консультаций после объявления окончательных итогов голосования и их утверждения. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Я приглашу лидеров победивших на выборах партий для консультаций после объявления окончательных итогов голосования и их утверждения", - сказал глава Молдавии. Он напомнил, что результаты должны быть утверждены ЦИК, Конституционным судом и "эти процедуры займут 17-18 дней". Додон также сообщил, что "по конституции президент может созвать парламент в сроках не позже 30 дней со дня выборов если Конституционный суд утвердит, как минимум две трети мандатов депутатов". Он не исключил, что если партии прошедшие в парламент не смогут договориться о формировании будущей правящей коалиции и правительства, то парламент будет распущен и назначены досрочные выборы.

По предварительным данным ЦИК после подсчета 98% голосов, в парламент прошли три партии и один блок, однако никто из них не получил необходимого большинства в 51 из 101 мандатов для формирования правительства. Лидирует поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова, которая получила 33 места. Второе и третье места заняли сторонники интеграции в ЕС и сближения с НАТО - Демократическая партия (31 мандат) и блок Acum ("Сейчас") созданный Партией действия и солидарности (ПДС) и "Платформой "Достоинство и Правда" (ПДП) (27 мандатов). На четвертом месте - партия "Шор", у которой семь мандатов. Еще два мандата - у независимых кандидатов.

Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что готов начать переговоры о формировании коалиции независимо от их доктрин. Однако лидеры Acum и социалистов ранее заявили, что не намерены создавать коалицию с демократами. Они также намерены оспорить итоги голосования на ряде участков.