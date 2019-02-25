Додон намерен объявить повторные выборы, если партии не договорятся о коалиции

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет добиваться проведения в республике повторных парламентских выборов, если прошедшие по результатам голосования в законодательный орган партии не договорятся о правящей коалиции и не сформируют правительство.

"Если партии, я подчеркиваю партии, а не партия и отдельные депутаты, после признания выборов законными не смогут договориться о создании коалиции, то я буду настаивать на роспуске парламента и проведении новых выборов", - заявил Додон на брифинге в понедельник. Он отметил, что их можно будет провести в один день с местными выборами в республике.

Президент также рассказал, что пригласит победителей прошедших в воскресенье выборов в парламент для консультаций после объявления окончательных итогов голосования и их утверждения.

Выборы в парламент Молдавии состоялись 24 февраля. По предварительным данным ЦИК, после подсчета 98% голосов в парламент прошли три партии и один блок, однако никто из них не получил необходимого большинства в 51 из 101 мандатов для формирования правительства.

Лидирует поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова, которая получила 33 места. Второе и третье места заняли сторонники интеграции в ЕС и сближения с НАТО - Демократическая партия (31 мандат) и блок Acum ("Сейчас") созданный Партией действия и солидарности (ПДС) и "Платформой "Достоинство и Правда" (ПДП) (27 мандатов). На четвертом месте - партия "Шор", у которой 7 мандатов. Еще два мандата - у независимых кандидатов.