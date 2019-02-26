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Второй саммит США — КНДР

СМИ: Болтон прибыл в Ханой в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США прибудет во Вьетнам позднее

ТАСС, 26 февраля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Ханой в преддверии второй встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Информацию о том, что Болтон уже находится во вьетнамской столице, агентству подтвердил в электронном письме руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

Вторая встреча между Ким Чен Ыном и Трампом должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Северокорейский лидер уже прибыл во вьетнамскую столицу и разместился в центре города в гостинице Melia Hanoi. Прибытие президента США ожидается позднее во вторник.

Теги
СШАКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдБолтон, ДжонВторой саммит США — КНДР
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