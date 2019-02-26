Визит Ким Чен Ына в Ханой вызвал небывалый ажиотаж в СМИ КНДР

ПХЕНЬЯН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Поездка председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Ханой вызвала небывалый эмоциональный подъем у жителей народной республики. По крайней мере, именно так реакция общества подается в местной прессе и на ТВ, которые предоставляют большой поток информации своей аудитории, передает корреспондент ТАСС из Пхеньяна.

Корейское Центральное телевидение освещает предстоящий саммит между лидерами КНДР и США в Ханое в новом стиле. В течение дня в выпусках новостей демонстрируются различные города и районы страны, причем в репортажах слово предоставляется простым жителям, которых спрашивают, что они думают о поездке Ким Чен Ына во Вьетнам. Для КНДР это своеобразный прорыв в свободе высказываемых мнений. Граждане говорят о необходимости усерднее работать, чтобы выразить поддержку руководителю страны.

До недавнего времени подобные поездки лидера КНДР никогда не анонсировались заранее. Вся информация поступала жителям страны уже после возвращения Ким Чен Ына в Пхеньян. Телевизионная картинка сопровождалась лишь музыкой и закадровым текстом телеведущей, мнения граждан не приводились.

Реакция на поездку Ким Чены Ына

Центральная газета народной республики "Нодон синмун" в преддверии саммита посвящает этому событию большую часть публикуемых материалов, что также необычно. При этом во многих комментариях подчеркивается, насколько трудным мероприятие является для руководителя страны. "Наш верховный лидер без сна и перерыва прилагает усилия, чтобы продемонстрировать миру достоинство и статус нашей республики, а также заложить основу для блестящего продвижения и шага вперед", - пишут авторы одной из статей.

"Не имея времени, чтобы снять усталость, которая накопилась у него от суровой работы для достижения процветания нации, [Ким Чен Ын] отправился для поездки в далекую зарубежную страну, - подчеркивается в другом комментарии. - Давайте встретим его отчетами о полных гордости трудовых победах, когда он вернется".

В статьях "Нодон синмун" рассказывается о реакции предприятий в разных городах республики на сообщения о поездке лидера страны во Вьетнам. "Вся страна накалилась как плавильный котел, с тех пор как была обнародована новость о том, что наш верховный лидер покинул Пхеньян и направился на саммит между КНДР и США", - подчеркивается в передовице центральной газеты.

"Новости об отъезде верховного руководителя из Пхеньяна заставляют кровь в нашей груди кипеть от страсти и восхищения", - подчеркивается в одной из статей. Материал сопровождается фотографией, на которой запечатлены улыбающиеся рабочие-железнодорожники, одетые в парадную форму. "Новость об отбытии верховного лидера в зарубежный визит переполнила энтузиазмом работников пхеньянского железнодорожного депо", - говорится в подписи под фотографией.

"Бесконечная слава и гордость"

Во многих статьях "Нодон синмун" подчеркивается идея о том, что народ должен быть един с лидером республики. "Бесконечная слава и гордость нашего народа сопровождают нашего лидера, который продолжает дальний зарубежный визит на благо отечества и народа", - говорится в комментарии издания.

Чтобы продемонстрировать поддержку руководителю страны, работники различных предприятий призывают жителей республики увеличить усердие в работе. "Работники пхеньянской фабрики гигиенических товаров намерены достичь нового высокого уровня", - говорится в подписи под фотографией в газете, на которой видно, как сотрудники на рабочих местах слушают выступление представителя партийной ячейки предприятия.

"Нодон синмун" также опубликовал снимок учеников одного из начальных классов школы "Сегори" пхеньянского района Потхонган, на котором ребята рассматривают глобус. "А где же сейчас наш уважаемый верховный руководитель?" - обратилась к ним с вопросом учительница.