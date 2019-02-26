Медведчук назвал ситуацию вокруг отбора на "Евровидение" на Украине "угарной русофобией"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Национальный отбор на конкурс "Евровидение" на Украине прошел под знаком национализма и дискриминации. Об этом заявил глава политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя невозможность победившей в финале нацотбора певице Maruv представлять Украину на конкурсе.

"Угарная русофобия проявляется во всех сферах образовании, языковой политике, церковном вопросе. Власть ограничивает в правах тех, кто говорит не на том языке, ходит не в ту церковь, поддерживает не тот "цивилизационный выбор",- прокомментировал ситуацию вокруг выбора участника конкурса Медведчук.

Критерии отбора на Украине он назвал проявлением идеологии "хищнического национализма". "Когда участников вокального конкурса выбирают, руководствуясь не мнением миллионов украинцев, а политической целесообразностью, - это уже даже не цензура, а самая настоящая дискриминация", - подчеркнул политик. По мнению Медведчука, ситуация вокруг Maruv разжигает ненависть руками власти, официального вещателя, судей отбора и журналистов.

23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая является организатором отбора на песенный конкурс "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".

25 февраля сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". Новый представитель страны на конкурсе пока не известен.

Полуфиналы и финал 64-го европейского конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице "Евровидения-2018".