Главы МИД России, Китая и Индии обсудят ситуацию вокруг КНДР, Афганистана и Венесуэлы

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Индии и Китая Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И проведут в среду 16-ю встречу в Учжэне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Глава МИД РФ прибыл в Учжэнь из Гонконга во вторник. На двусторонней встрече, состоявшейся в тот же день, Лавров и Ван И обсудили подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Пекин на форум "Один пояс - один путь" и участие председателя КНР Си Цзиньпина в качестве главного гостя в Петербургском международном экономическом форуме.

Работающий формат

Первая встреча в формате Россия - Индия - Китай (РИК) состоялась в 2002 году на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С тех пор министры встречаются практически ежегодно. По словам Лаврова, формат РИК - пример того, как можно искать компромиссы. "При всех нюансах в позициях между участниками РИК у нас всегда есть способность находить совместные решения", - заявил он в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix в преддверии переговоров.

Недавно формат получил новый импульс: в конце прошлого года после 12-летнего перерыва состоялся второй саммит России, Индии и Китая. Лидеры трех держав собрались по инициативе российской стороны на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. Как заявил тогда Путин, подобные встречи должны стать регулярными.

В ожидании саммита в Ханое

Повестка переговоров в формате РИК традиционно включает самый широкий круг вопросов: министры обменяются мнениями о ситуации в Венесуэле и Афганистане, обсудят сирийское урегулирование, проблематику сохранения договоренностей по иранской ядерной программе и контроль над вооружениями. Согласованные позиции будут отражены в итоговом коммюнике.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств состоятся в тот же день, что и второй в истории саммит США и КНДР в Ханое. Как рассказал Лавров, на встрече в Учжэне будет обсуждаться конкретизация каждого этапа российско-китайской дорожной карты по корейскому урегулированию, востребованность которой не отрицает сегодня даже Вашингтон.

На полях трехсторонних переговоров Лавров также проведет отдельную встречу с индийской коллегой. Стороны обсудят график предстоящих двусторонних контактов и подготовку участия Индии в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Южноазиатский узел

Встреча в формате РИК пройдет на фоне серьезного обострения отношений Индии и Пакистана. 14 февраля в результате атаки группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в штате Джамму и Кашмир погибли 40 индийских силовиков. Индия обвинила Пакистан в причастности к теракту, что Исламабад категорически отрицает.

Во вторник ВВС Индии нанесли удары по лагерю группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира и полностью его разрушили. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что тренировочные базы боевиков не могли бы функционировать без ведома Исламабада. В МИД КНР уже выразили надежду, что стороны проявят сдержанность.