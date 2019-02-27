Армия Пакистана опровергла сообщения о сбитом истребителе F-16

ИСЛАМАБАД, 27 февраля /ТАСС/. Представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг утверждения индийских СМИ о том, что индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16.

"Стоит отметить, что пакистанские F-16 не пострадали, так как сегодня Пакистан не поднимал в воздух F-16", - заявил Гафур, комментируя сообщения индийских СМИ.

Эскалация

Ранее пакистанская сторона заявила, что ВВС страны сбили в среду два самолета ВВС Индии в пакистанском воздушном пространстве. По словам Гафура, были задержаны два пилота.

В свою очередь индийские СМИ сообщили, что ВВС Индии сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Самолет, по этим данным, рухнул на пакистанской территории, пилот катапультировался.

Череда инцидентов произошла на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.

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