Пакистанские военные заявили, что взяли в плен только одного индийского пилота

ТАСС, 27 февраля. Только один индийский пилот взят в плен пакистанскими военными. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter представитель вооруженных сил Пакистана, генерал-майор Асиф Гафур.

"Только один пилот находится в плену у пакистанской армии. С командиром авиакрыла Абхинанданом обращаются в соответствии с нормами военной этики", - говорится в сообщении.

Ранее пакистанская сторона заявила, что сбила в среду два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве и взяли в плен двух пилотов. В свою очередь индийские СМИ сообщили, что ВВС Индии в тот же день сбили пакистанский истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство. Самолет, по их данным, упал на пакистанской территории, пилот катапультировался.