Индия ожидает немедленного возвращения пилота, оказавшегося в пакистанском плену

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Нью-Дели ожидает немедленного возвращения своего военнослужащего, оказавшегося в пакистанском плену, и требует обращаться с ним в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом было заявлено в среду временному исполняющему обязанности посла Пакистана в Индии, который был вызван в индийское министерство иностранных дел.

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"Индия решительно возражает против вульгарной демонстрации Пакистаном раненого военнослужащего ВВС Индии в нарушение всех норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Нами было разъяснено, что Пакистан должен ясно отдавать себе отчет в том, что не следует допускать причинения вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под арестом. Индия также ожидает его немедленного и безопасного возвращения", - указывается в сообщении МИД.

Ранее в среду СМИ Пакистана распространили видео, на котором, как утверждает Исламабад, показан допрос пленного пилота ВВС Индии после того, как его самолет был сбит в пакистанском воздушном пространстве.

"Я командир подразделения Абхинандан, мой служебный номер 27981. Я действующий пилот и моя религия - индуизм", - говорит человек. У него завязаны глаза, на его лице кровь, он одет в летный комбинезон.