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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Арабские страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном

Ранее пакистанские власти объявили о закрытии воздушного пространства

ТАСС, 27 февраля. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия в среду временно приостановили авиасообщение с Пакистаном из-за решения Исламабада закрыть свое воздушное пространство. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным телеканала, рейсы в Пакистан и из него отменили Saudi Arabian Airlines, Gulf Air, Qatar Airways, Kuwait Airways, а также все зарегистрированные в ОАЭ авиаперевозчики. Как заявили власти пяти стран, полеты возобновятся после открытия воздушного пространства республики.

В среду власти Пакистана объявили о закрытии воздушного пространства. Согласно данным международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), ограничительные меры будут действовать до 02:59 мск 28 февраля.

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ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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