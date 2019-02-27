СМИ: Индия передала Пакистану информацию об атаке на колонну силовиков в Кашмире

ТАСС, 27 февраля. Индия передала пакистанской стороне информацию о нападении на автоколонну силовиков, совершенном боевиками радикальной сепаратистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Об этом сообщила газета Times of India .

По ее данным, соответствующие документы были вручены временному исполняющему обязанности посла Пакистана в Индии Саиду Хайдеру Шаху, когда тот был вызван в индийский МИД в среду на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран. Данные индийских компетентных источников содержат информацию о причастности "Джаиш-е-Мухаммад" к атаке на индийских силовиков, в результате которой погибли 45 человек. Кроме того, в переданных документах приводятся сведения о главарях группировки и наличии ее лагерей на территории Пакистана.

Во вторник индийская авиация атаковала лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны подвергли удару военные объекты в штате Джамму и Кашмир.

После теракта 14 февраля Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и заявили о наличии доказательств причастности к атаке Пакистана, который отвергает эти обвинения. Исламабад в свою очередь несколько раз предлагал Нью-Дели провести совместное расследование атаки и начать диалог по проблеме борьбы с терроризмом.