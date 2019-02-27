В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с конфликтом между Пакистаном и Индией

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Потенциальная эскалация отношений между Индией и Пакистаном имела бы неприемлемо высокий риск для обеих стран и международного сообщества. США глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией и призывают стороны к сдержанности, заявил в среду агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Потенциальные риски, связанные с дальнейшими военными действиями с любой из сторон, неприемлемо высоки для обеих стран, их соседей и международного сообщества", - сказал он. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим напряжением в отношениях между Индией и Пакистаном и призывают обе стороны предпринять срочные шаги, чтобы разрядить ситуацию", - добавил представитель администрации.

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ заявили, что нанесли удар по военным объектам в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад также добавили, что сбили истребители друг друга.

После теракта 14 февраля Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и заявили о наличии доказательств причастности к атаке Пакистана, который отвергает эти обвинения. Исламабад в свою очередь несколько раз предлагал Нью-Дели провести совместное расследование атаки и начать диалог по проблеме борьбы с терроризмом.