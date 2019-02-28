Индийский министр призвал уничтожать главарей террористов в Пакистане по методу США

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Индии Арун Джейтли призвал уничтожать главарей террористических группировок, которые находятся в Пакистане, как США уничтожили главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена в 2011 году. Чиновник, который в 2017 году несколько месяцев занимал пост министра обороны Индии, отметил, что у Нью-Дели сейчас есть все возможности для проведения подобной акции.

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"Я помню, как "морские котики" из США [американские коммандос] прибыли в Абботтабад, чтобы убить Усаму бен Ладена, тогда почему не может и Индия?" - цитирует в четверг Джейтли газета The Asian Age. "Раньше это были наши мечты, тщетные желания. Но сегодня это уже возможно", - подчеркнул министр.

Индия требует от Исламабада выдачи лидеров ряда террористических группировок, которые живут в Пакистане, в частности, речь идет об основателе и лидере "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") Масуде Азхаре и главаре "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) Хафизе Сайеде. Нью-Дели обвиняет эти группировки в проведении терактов на индийской территории, Исламабад отказывается выполнить индийские требования.

Главарь "Аль-Каиды" бен Ладен был уничтожен во время спецоперации, которая была проведена американскими спецназовцами в городе Абботабаде, где скрывался террорист с семьей.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.