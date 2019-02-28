Власти Пакистана продлили срок закрытия воздушного пространства над страной

В документе говорится, что воздушное пространство страны закрыто до 11:00 мск 1 марта. В среду авиационные власти страны выпускали аналогичное сообщение NOTAM, которое действовало до 02:59 мск 1 марта.

Между тем, несмотря на общий запрет полетов в страну и транзитных проходов над ней, отдельные рейсы все-таки выполняются. Это касается самолетов иностранных перевозчиков, которых закрытие воздушного пространства застало в пакистанских аэропортах. Так, некоторое время назад из аэропорта Пешавар было выпущено три борта - компании Air Arabia в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), компании Emirates в Дубай и Qatar Airways в Доху. Ранее из аэропорта Карачи также вылетели самолеты в Дубай, Саудовскую Аравию и Оман.