Постпред Великобритании: Совбез ООН не сможет принять ни одну из резолюций по Венесуэле

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не сможет принять в четверг ни российский, ни американский проект резолюций по урегулированию в Венесуэле. Такое мнение высказала в четверг журналистам постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

По ее словам, и российский, и американский проекты, скорее всего, будут заветированы. "Мы должны быть реалистами - маловероятно, что Совбез придет к общему мнению", - подтвердила дипломат. "Но мы не считаем это тупиком, надеемся, что Венесуэла сможет стать свободной демократичной страной", - добавила Пирс.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр в свою очередь отметил, что Франция считает американский проект резолюции по Венесуэле более способствующим урегулированию конфликта, чем российский. "Мы считаем, что очень важно избежать применения силы, - сказал он. - И американский проект не дает законных оснований для применения силы в Венесуэле". "В то же время мы считаем, что российский проект никак не способствует урегулированию ситуации", - отметил дипломат.

Ранее Россия и США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюции с противоположными подходами к урегулированию ситуации в Венесуэле. В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео, а также к тому, чтобы гуманитарная помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы.

США в своем проекте резолюции призывают к "началу политического процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам", а также к "предотвращению дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и доставке помощи в Венесуэлу". Кроме того, Совбезу ООН предлагается "поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле и призвать генерального секретаря ООН использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых президентских выборов".