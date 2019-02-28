Конгресс США поддержал решение Трампа прервать переговоры в Ханое

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США из числа как республиканцев, так и демократов в Сенате и Палате представителей в целом позитивно отреагировали в четверг на решение президента США Дональда Трампа не подписывать совместный документ по итогам переговоров в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Переговоры на высоком уровне могут нести с собой и высокие риски, но президент заслуживает похвалы за то, что ушел, когда стало ясно, что в деле денуклеаризации не было достигнуто достаточного прогресса", - заявил, выступая в Сенате, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. "Мудрым решением было пригласить Ким Чен Ына в Сингапур и Вьетнам, чтобы показать северокорейской делегации то экономическое процветание, которое стало бы возможным для них, если бы они выбрали новый путь", - добавил также он.

"Нам нужна денуклеаризация", - отметила в свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выступая на брифинге. "Они не согласились на нее на первом саммите, они не согласились и на втором, они хотели снятия санкций без денуклеаризации: я рада, что президент ушел с этой встречи", - сказала она. Однако Пелоси подчеркнула, что выиграл от этой ситуации, по ее мнению, все равно лидер КНДР: "Он был главным победителем, Ким Чен Ын, он сидел лицом к лицу с самым могущественным человеком в мире - президентом Соединенных Штатов. И действительно хорошо, что президент не дал ему ничего в обмен на то малое, что он предлагал".

"Я рад тому, что президент признает нежелание Северной Кореи заключать всеобъемлющее соглашение", - заявил, выступая в Сенате, лидер демократического меньшинства Чак Шумер. "Президент правильно сделал, что ушел и не стал заключать плохое соглашение просто ради фотосессии. Я все время опасался возможности того, что будет заключено плохое соглашение, особенно учитывая то, что на президента сейчас оказывается давление с других сторон", - подчеркнул он.

Аналогичную точку зрения выразил и лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. "Президент Трамп правильно сделал, что ушел от поверхностной и потенциально опасной сделки, которая бы подорвала огромный прогресс, которого смогла добиться эта администрация", - сказал он.

Переговоры в Ханое

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог. На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на брифинге для узкого круга журналистов, среди которых был корр. ТАСС, подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.