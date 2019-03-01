Трамп уверен, что США и КНДР в будущем договорятся по спорным вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон и Пхеньян в итоге достигнут договоренности по спорным вопросам. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News , которое вышло в эфир в четверг.

Говоря об итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое, Трамп отметил: "Я решил, что это неподходящий момент, чтобы подписывать что-либо, посмотрим, что произойдет через какое-то время". "Они хотели обеспечить денуклеаризацию в определенных районах, а я хотел, чтобы она была полной", - пояснил Трамп, говоря о причинах, по которым стороны не смогли договориться. "И санкции сохраняются, я не хотел отменять санкции, пока у нас не будет полноценной программы [денуклеаризации], - добавил президент США. - Они не готовы к этому, и я могу это понять, ведь они потратили много времени на создание этого".

"Я хотел, чтобы они осуществили денуклеаризацию, но они не готовы были сделать это в полном объеме, они хотели сделать лишь какую-то часть этого, - констатировал Трамп. - Думаю, многие сказали бы, что это отличное начало, но мне казалось, что это будет неправильно".

"Мы отлично поладили, он - совсем другой человек, и я просто сказал: "Послушай, ничего не выйдет", - сообщил президент США. Говоря о перспективах дальнейшего переговорного процесса между странами, Трамп подчеркнул: "У меня есть чувство, что в дальнейшем что-то будет, что-то хорошее". "Со временем мы чего-то добьемся", - добавил Трамп.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.