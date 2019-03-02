СМИ: США выясняют, действительно ли Пакистан использовал F-16 при атаке на Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. США намерены получить больше информации из Пакистана, которая касается возможного использования истребителей американского производства F-16 во время воздушной атаки на Индию в минувшую среду. Как сообщает в субботу информационное агентство PTI, использование американских самолетов для нападения на Индию противоречит соглашению о поставках Исламабаду этой боевой техники.

"Мы знаем об этих сообщениях и намерены получить больше информации", - приводит агентство слова неназванного представителя Госдепартамента.

Ранее Нью-Дели сообщил, что в минувшую среду в первом массовом воздушном бою между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года участвовали восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских самолета.

По утверждению Индии, с пакистанской стороны ударную группу составляли восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные были самолетами сопровождения и активного участия в бою не принимали. Индийцы подняли по тревоге четыре Су-30МКИ, два Mirage-2000 и два МиГ-21.

Как сообщает Нью-Дели, в этом бою индийский МиГ-21 сбил пакистанский F-16 ракетой "воздух - воздух" Р-73, при этом сам был сбит ракетой AMRAAM, запущенной с другого пакистанского F-16. Пакистан опроверг заявления Индии о том, что в этой атаке принимали участие F-16, кроме того, по данным Исламабада, пакистанские пилоты сбили два индийских самолета, не потеряв ни одного своего.

Индия в четверг представила прессе обнаруженные на индийской территории части ракеты AMRAAM американского производства, которыми, по утверждению индийской стороны, в пакистанских ВВС вооружены только F-16. По мнению Нью-Дели, эти фрагменты ракеты доказывают участие таких самолетов в этой атаке.