В Эстонии пройдут парламентские выборы

ТАЛЛИН, 3 марта. /ТАСС/. 101 депутат Рийгикогу (однопалатный парламент) будет избран в воскресенье в Эстонии. По оценкам местных политологов, возглавляющая правящую коалицию Центристская партия является одним из фаворитов выборов и имеет хорошие шансы сформировать новое правительство.

Голосование начнется в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и завершится в 20:00 (21:00 мск). В республике будет работать 451 избирательный участок. Для участия в выборах зарегистрировано 10 партий и 15 независимых кандидатов. Порог явки отсутствует.

На этой неделе в Эстонии завершилось предварительное и электронное голосование. В нем приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года. Еще раньше голосование прошло на участках за рубежом: в 35 странах, в том числе в России, работали 40 участков.

Наблюдение и итоги

В день выборов в Эстонии запрещена агитация. Во время избирательной кампании в избирком поступило более 80 жалоб на нарушения избирательного законодательства, однако обоснованными были признаны лишь семь из них.

За голосованием будут следить 109 наблюдателей из разных стран, в том числе из России, сообщили корреспонденту ТАСС в Государственной службе по организации выборов. Избирательные участки в стране не оборудованы видеокамерами.

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков и завершится в ночь с воскресенья на понедельник. Результаты должны огласить в течение месяца.

В Эстонии не проводятся экзитполы. Однако после закрытия участков станут известны итоги электронного голосования.

Во время него можно было проголосовать несколько раз - учитывался только последний отданный голос. Это было сделано для того, чтобы гарантировать, что свой голос избиратель отдал без какого бы то ни было давления со стороны. Принявший участие в электронном голосовании избиратель бросить бюллетень в урну уже не сможет.

76 тыс. человек без права голоса

В Эстонии живет более 1,3 млн человек, из которых более 330 тыс. - русские. Еще около 6% населения (порядка 76 тыс. человек) - неграждане, которые с момента выхода республики из состава СССР в 1991 году лишены большинства политических, а также ряда социальных и экономических прав, включая возможность участвовать в парламентских выборах.

Фавориты гонки

Согласно опросам, первые два места на выборах занимают возглавляющая правящую коалицию Центристская партия и крупнейшая оппозиционная праволиберальная Партия реформ. Какая из этих партий придет первой, пока не ясно. По данным последнего опроса, "реформисты" с 26,6% голосов побеждают центристов, набирающих 24,5%, однако еще в начале недели социологи прочили победу Центристской партии. Именно за нее в большинстве своем голосуют русскоязычные избиратели.

Преодолеть 5%-ный барьер, необходимый для попадания в парламент, как считают наблюдатели, смогут также Консервативная народная партия Эстонии (наберет, согласно последним опросам, 17,3% голосов), Социал-демократическая партия (11,9%) и консервативная партия "Отечество" (10,1%). К ним также может присоединиться в парламенте и либеральная "Эстония 200", рейтинг которой составляет 4,3%.

Будущая коалиция

После выборов прошедшие в парламент партии начнут переговоры по формированию новой правящей коалиции. Нынешнюю коалицию составляют Центристская партия, социал-демократы и "Отечество", однако многие эксперты полагают, что в такой конфигурации коалиция после выборов не сохранится. Уже в ноябре она была на грани раскола из-за разногласий по вопросу о присоединении Эстонии к глобальному договору о миграции.

Политолог, преподаватель Тартуского университета Рейн Тоомла заявил корреспонденту ТАСС, что лучшим вариантом новой коалиции для Эстонии стал бы союз главных соперников на выборах - центристов и "реформистов". Однако незадолго до выборов Партия реформ заявила, что у нее сохраняются принципиальные разногласия с центристами и возможность такой коалиции исключила. Одновременно и "реформисты", и центристы заявили о невозможности коалиции с Консервативной народной партией Эстонии.

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила корреспонденту ТАСС, что надеется на формирование коалиции с участием центристов, социал-демократов и "Эстонии 200". Сформированное таким образом правительство, считает она, сохранило бы школьное образование на русском языке, а также могло бы поддержать упрощенную процедуру предоставления гражданства негражданам.