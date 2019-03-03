Премьеры Британии и Пакистана обсудили необходимость устранения причин конфликта с Индией

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила со своим пакистанским коллегой Имраном Ханом необходимость устранения причин, которые привели на этой неделе к конфликту между Пакистаном и Индией.

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора.

"Она приветствовала его [Хана] решимость снизить напряженность в отношениях с Индией и возвращение командира звена ВВС Индии [Абхинандана] Вартхамана, - отмечается в коммюнике. - Лидеры обсудили необходимость устранения причин конфликта. Премьер-министр подчеркнула важность того, чтобы Пакистан предпринял действия против всех террористических групп в рамках поддержки глобальных усилий по борьбе с терроризмом".

Причиной напряженности между Исламабадом и Нью-Дели стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек; ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад". Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира.