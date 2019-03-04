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Опрос: рейтинг президента Южной Кореи снизился на фоне саммита США - КНДР

Соответствующий показатель упал на 1,6%, отмечает агентство Realmeter

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина понизился. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного агентством Realmeter среди 2 тыс. жителей страны.

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Согласно его данным, рейтинг главы государства составил 49,4%, что на 1,6% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,4% опрошенных, что на 0,3% больше, чем неделю назад. Организаторы исследования связывают падение с завышенными ожиданиями от завершившегося безрезультатно ханойского саммита США и КНДР, на который правительство страны возлагало большие надежды.

Между тем разрыв в уровне поддержки крупнейшей правящей и главной оппозиционной партии сократился. Согласно опросу, показатель правящей Демократической партии "Тобуро" составил 38,3%, а Корейской партии свободы - 28,8%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,2% при уровне достоверности 95%.

В Ханое 27-28 февраля состоялся саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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