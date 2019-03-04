В Центристской партии Эстонии рассказали, почему потеряли голоса русскоязычных избирателей

"Русским избирателям не понравилось то, что Ратас высказался в поддержку НАТО и о санкциях против России, которые надо пересмотреть, - сказала она порталу ERR . - Такие лозунги на эту часть электората не работают".

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Русскоязычные избиратели отвернулись от Центристской партии в Эстонии из-за высказываний премьер-министра, лидера этой партии Юри Ратаса в поддержку НАТО и санкций против России. Об этом в понедельник заявила вице-председатель "центристов", министр образования и научных исследований Майлис Репс.

По ее мнению, от этого выиграла Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). "Наш оппозиционный избиратель перешел к EKRE", - добавила она.

"Мы бы предпочли продолжить [работу] в составе той же коалиции, но желание избирателей было иным", - сказала Репс.

В воскресенье по итогам обработки 100% бюллетеней на парламентских выборах в Эстонии Партия реформ получила 28,8%, что позволяет ей рассчитывать на 34 мандата 101-местного Рийгикогу. Возглавляющая правительство Центристская партия получила 23,0% (26 мандатов, на один меньше). За ней идут Консервативная народная партия Эстонии (17,8%, 19 мандатов, на 12 больше, чем сейчас), "Отечество" (11,4%, 12 мандатов, или на два меньше) и Социал-демократическая партия (9,8%, 10 мандатов, или на пять меньше). Остальные партии не проходят пятипроцентный барьер.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) началось в воскресенье в 09:00 (10:00 мск) и закончилось в 20:00 (21:00 мск). Свои двери для избирателей открыл 451 избирательный участок. За победу на выборах боролись 10 партий и 15 независимых кандидатов. Всего на выборах выдвинуты 1099 кандидатов.