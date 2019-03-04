Вице-президент Венесуэлы: оппозиция должна отказаться от условий для начала диалога

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция должна отказаться от предварительных условий для начала диалога с властями. Президент Николас Мадуро призывает к этому в том числе и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заявила в понедельник в интервью телеканалу " Россия-24 " исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Президент Николас Мадуро постоянно обращается [к оппозиции] с призывами к диалогу. Всего было более 400 призывов к диалогу, в том числе к тому человеку [Гуайдо], который сейчас делает себя посмешищем, ездит по всему миру и кричит, что он президент Венесуэлы. И единственным условием для такого диалога является отсутствие предварительных условий. Мы, венесуэльцы, должны сесть за стол переговоров и решить все сами, без внешнего вмешательства", - сказала Родригес.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.