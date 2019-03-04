СМИ: Ким Чен Ын вернулся на поезде в КНДР после саммита с Трампом

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Северокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся в КНДР на своем бронированном поезде после саммита с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в Ханое, и официального визит во Вьетнам. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo .

По сведениям его источников в приграничном китайском городе Даньдун (северо-восточная китайская провинция Ляонин), поезд уже пересек границу между Китаем и КНДР. Как ожидается, через несколько часов он прибудет в Пхеньян. Расстояние до пункта назначения составляет порядка 200 км.

Во вьетнамской столице 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

1-2 марта по приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга лидер КНДР нанес официальный визит. Ким Чен Ын стал первым за последние 55 лет высшим руководителем КНДР, побывавшим во Вьетнаме с визитом.