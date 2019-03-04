Болтон заявил, что США продолжат ужесточать финансовые ограничения в отношении Кубы

ТАСС, 4 марта. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об очевидной роли Кубы в "узурпации демократии и разжигании репрессий" в Венесуэле и отметил, что США продолжат ужесточать финансовые ограничения в отношении кубинских военных и разведслужб. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Роль Кубы в узурпации демократии и разжигании репрессий в Венесуэле очевидна. Именно поэтому США продолжат ужесточать финансовые ограничения в отношении кубинских военных и разведслужб. Демократии региона должны осудить кубинский режим", - написал он.

Реагируя на заявления американских политиков, в том числе Болтона, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обвинил Вашингтон в приверженности политике вмешательства во внутренние дела других государств.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что администрация президента США Дональда Трампа может уже в понедельник разрешить подачу судебных исков в американские суды американцам кубинского происхождения на иностранные компании и другие лица, контролирующие собственность на острове, которая была в прошлом веке национализирована кубинскими властями. Принимая такое решение, Белый дом, передает Reuters, планирует пресечь попытки Кубы привлечь в страну зарубежные инвестиции, а также оказать давление на Гавану за поддержку режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Возможность для граждан США подавать в суд на такие компании предусмотрены законом Хелмса - Бертона от 1996 года, однако ранее американские власти регулярно приостанавливали его действие, опасаясь, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды. 16 января Госдеп заявил, что в этот раз приостановка планируется только на ближайшие 45 дней.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.