Лидер Кубы считает проявлением агрессии предложения США создать коалицию против Мадуро

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель считает, что предложения помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о создании коалиции для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в очередной раз свидетельствуют о приверженности американской администрации политике вмешательства во внутренние дела государств. Соответствующее заявление лидер карибской страны разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Джон Болтон объявил в воскресенье, что США планируют создать коалицию с явной целью свержения правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они продолжают действовать в русле своей логики извращенной агрессии и вмешательства", - написал лидер Кубы.

Ранее Болтон заявил, что Вашингтон намерен создать широкую коалицию для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его поста. Представитель США также добавил, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципов доктрины Монро. Декларация принципов внешней политики США - доктрина Монро - была объявлена пятым президентом страны Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу в 1823 году. В рамках этой доктрины Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.