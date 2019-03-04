Премьер Ирландии готов предоставить Лондону разъяснения и заверения по соглашению о Brexit

ДУБЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Ирландия готова предоставить Великобритании дополнительные разъяснения и заверения с тем, чтобы обеспечить ратификацию соглашения по Brexit британским парламентом. Об этом сообщил в понедельник телеканалу RTE премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Мы были бы рады предоставить дополнительные разъяснения и заверения, если это поможет британскому правительству с ратификацией соглашения [о выходе Великобритании из ЕС]", - заявил Варадкар. "Однако с самого начала мы решительно подчеркивали, что Brexit ни при каких обстоятельствах не должен привести к появлению "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией", - добавил глава ирландского правительства. Варадкар также высказал мнение, что "переговоры между ЕС о Великобританией по Brexit находятся в чувствительной фазе".

Ранее в субботу в интервью немецкой газете Die Welt главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье указал на то, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии, что так называемый бэкстоп - предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией - будет носить временный характер. Указанное положение, прописанное в тексте соглашения по Brexit, стало главным камнем преткновения для Вестминстера. Британские депутаты потребовали от премьера Терезы Мэй добиться от Брюсселя юридически обязывающих гарантий того, что "бэкстоп" будет временной мерой.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.