Гуайдо призвал сторонников на массовые митинги 5 и 9 марта

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на массовые манифестации во вторник, 5 марта, и в субботу, 9 марта. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в районе Лас-Мерседес в Каракасе.

"Завтра, во вторник во время карнавала, мы призываем все профсоюзы государственных служащих выйти на важную встречу. В субботу же вся Венесуэла вернется на улицы, чтобы решительно и смело бороться за свою свободу", - сказал он.

Оппозиционер также добавил, что политические акции не закончатся, "пока свобода Венесуэлы не будет достигнута".

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.