Митинг оппозиции в Каракасе завершился мирно

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Митинг оппозиции в районе Лас- Мерседес к востоку от центра Каракаса завершился, большинство участников покинуло район его проведения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В момент кульминации митинга - выступления вернувшегося из-за границы лидера оппозиции Хуана Гуайдо - митингующие заполнили всю площадь Альфредо Саделя и прилегающие улицы, в том числе часть проспекта Мерседес.

Многие пришли с флагами и другой символикой Венесуэлы. При этом вооруженных людей, в масках или агрессивно настроенных среди участников не было. Сразу же после выступления Гуайдо, которое началось около 13:00 (20:00 мск), люди стали расходиться. Площадь опустела быстро - в Каракасе стоит жара под 30 градусов, многим участникам акции, ждавшим лидера оппозиции по два-три часа, становилось плохо.

Ближе к концу мероприятия над местом проведения митинга пролетел вертолет, с которого, по предположению некоторых митингующих, полиция или армия могли вести оценку числа участников. Однако в остальном обстановка была спокойной, на месте мероприятия не было оцеплений, спецтехники или полицейских, экипированных для разгона демонстраций. Несколько регулировщиков управляли движением в районе улиц, перекрытых толпой.

Следующие крупные митинги, по словам Гуайдо, пройдут во вторник и в субботу.