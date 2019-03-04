Куба осудила инициативу США по искам против компаний острова, связанных с армией

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы считает незаконным решение американского правительства разрешить своим гражданам иски против кубинских компаний, связанных с армией и другими силовыми структурами. Об этом в понедельник в Twitter заявил глава ведомства Бруно Родригес.

"Мы категорически отвергаем заявление Государственного департамента США о разрешении судебных исков в соответствии с разделом III закона Хелмса-Бертона против ряда кубинских компаний, которые попали под незаконные санкции администрации Трампа, - говорится в сообщении. - [Подобные действия] в перспективе являются неприемлемой угрозой для всего мира".

Министр подчеркнул, что власти острова открыты для сотрудничества в бизнесе с зарубежными партнерами несмотря на санкционные меры США. "Это решение является враждебным и безответственным актом, направленным на усиление блокады и удушение кубинской экономики. Подобная мера имеет противников в мире и в самих США, чьи бизнесмены выступают против блокады и поддерживают торговлю с Кубой, - отметил глава ведомства. - Куба подтверждает своим экономическим партнерам и иностранным компаниям, работающим в стране, все гарантии относительно иностранных инвестиций и совместных проектов. Они подкреплены кубинскими законами и международным правом".

В понедельник Госдепартамент сообщил, что американское правительство разрешит с 19 марта американцам кубинского происхождения подавать иски в американские суды на ряд кубинских компаний, контролирующие собственность на острове, которая была в прошлом веке национализирована кубинскими властями, однако до 17 апреля будет сохранен запрет на подачу исков на зарубежные компании, работающие на Кубе.

Речь идет о кубинских компаниях, находящихся под контролем военных, разведки и служб безопасности Кубы. В прошлом году информационная служба McClatchy сообщала, что около 6 тыс. исков было подано гражданами США, собственность которых была национализирована правительством островного государства.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго.