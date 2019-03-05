ЦТАК сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после визита в Ханой

ПХЕНЬЯН, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после успешного завершения своего пятидневного визита в столицу Вьетнама. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Пхеньяна около 03:00 по местному времени (21:00 мск 4 марта). По данным агентства, в торжественной церемонии встречи лидера КНДР приняли участие председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам, заместитель председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) Цой Рён Хэ, председатель кабинета министров Пак Бон Дю, а также ряд других высокопоставленных представителей партийного и государственного руководства народной республики.

На перроне железнодорожного вокзала Ким Чен Ына приветствовал почетный караул Корейской народной армии (КНА), после чего двое детей - мальчик и девочка - вручили ему букеты цветов. Как отмечает агентство, Ким Чен Ын обменялся рукопожатиями с представителями руководства республики, которые "приветствовали его горячими поздравлениями".

В сообщении ЦТАК подчеркивается, что Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после своего "официального дружественного визита" во Вьетнам, при этом саммит лидеров КНДР и США, который также прошел во вьетнамской столице 27-28 февраля, агентство не упоминает.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

По итогам встречи сторонам не удалось прийти к договоренностям. Пхеньян и Вашингтон отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог.

1-2 марта по приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга лидер КНДР нанес официальный визит. Ким Чен Ын стал первым за последние 55 лет высшим руководителем КНДР, побывавшим во Вьетнаме с визитом.

В новость были внесены изменения (3:48 мск) - добавлены подробности о встрече главы КНДР