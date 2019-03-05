Токио ждет от КНР большей прозрачности военных программ

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Японии будет добиваться от Китая большей прозрачности его военных программ и приготовлений. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя решение КНР увеличить в 2019 году оборонные расходы на 7,5%.

"Мы следим за этой ситуацией с серьезным интересом, - сказал он. - Правительство Японии будет работать над повышением прозрачности китайской оборонной политики, используя для этого возможности двустороннего диалога по вопросам обеспечения безопасности".

"Оборонный бюджет Китая уже долгое время растет быстрыми темпами. Хотелось бы большей прозрачности как оборонной политики Китая, так и его военной мощи", - отметил генсек кабинета.

В распространенном во вторник на сессии Всекитайского собрания народных представителей докладе о работе правительства говорится, что власти КНР планируют в 2019 году увеличить расходы на оборону на 7,5% и довести их до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд).