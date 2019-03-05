Сенаторы выразили недовольство в связи с брифингом администрации США по Хашкаджи

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США выразили в понедельник недовольство в связи с закрытым брифингом по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который проводили для них представители вашингтонской администрации. Высказывания законодателей о встрече с представителями Госдепартамента и министерства финансов транслировали американские новостные телекомпании.

"Это была пустая трата времени", - отметил один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). В свою очередь Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) указал, что не услышал ничего, что изменило бы его мнение об убийстве. "Сенат должен будет решить, вводить ли свои собственные санкции [в связи с убийством Хашкаджи]", - сказал Рубио.

Бывший кандидат в президенты США, а ныне сенатор- республиканец (от штата Юта) Митт Ромни рассказал, что брифинг разочаровал многих членов комитета. "Мы практически ничего не узнали", - отметил он. Старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) назвал брифинг "фарсом" и заявил, что Трамп все еще должен дать Конгрессу ответ о ходе расследования, провести которое потребовали в прошлом году сами законодатели.

Еще один сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) подверг критике решение вашингтонской администрации не направлять на закрытый брифинг представителя разведки. "Они (Белый дом) не хотят, чтобы мы говорили о разведывательной информации, - считает он. - У этих [проводивших брифинг для сенаторов] ребят нет никакой новой информации, и им не разрешали предоставлять нам какую- либо новую информацию".

Председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил, что рассмотрит документы, предоставленные Госдепартаментом по этому делу. "Поскольку расследование продолжается, и мы узнаем больше, мы будем держать всех в курсе, - говорится в заявлении сенатора. - Работа еще не завершена, и мы не допустим, чтобы она [раньше времени] завершилась".

Американские законодатели неоднократно заявляли о том, что, по их мнению, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приказал убить журналиста. Они обвиняют Трампа в нежелании поддержать эти обвинения.