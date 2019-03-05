Помпео: новый раунд переговоров США - КНДР может пройти через несколько недель

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил в понедельник, что через несколько недель может пройти очередной раунд переговоров США - КНДР на рабочем уровне в Пхеньяне. Глава Госдепартамента рассказал об этом на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в штате Айова. Его выступление транслировало американское внешнеполитическое ведомство.

"Я надеюсь, что мы вернемся к этому [очередному раунду переговоров], что моя команда будет в Пхеньяне в ближайшие пару недель. Я продолжаю работать, чтобы найти сферы, в которых у нас есть общие интересы", - отметил Помпео.

Сразу после закончившегося досрочно на прошлой неделе саммита США-КНДР Помпео выразил надежду, что обе стороны снова встретятся в предстоящие недели. При этом он отметил, что дата следующей встречи, которая может пройти при участии спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и его команды, еще не определена. По словам госсекретаря, "обеим сторонам может потребоваться немного времени, чтобы перестроиться". Он также подчеркнул, что у Вашингтона и Пхеньяна есть "общее понимание" по денуклеаризации Корейского полуострова, но предстоит "еще очень много работы".

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.