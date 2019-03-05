В Турции выдан ордер на задержание 30 военных по подозрению в причастности к путчу

АНКАРА, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 30 военнослужащих по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. 19 из них в настоящее время служат в ВВС республики. Об этом сообщает во вторник Anadolu .

В конце февраля стало известно, что генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 101 человека, подозреваемого в причастности к запрещенной на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Это также связано с попыткой госпереворота в стране.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.