СМИ: ВМС Пакистана пресекли попытку индийской подлодки нарушить границу

ТАСС, 5 марта. Военно-морские силы Пакистана выступили во вторник с утверждениями, что обнаружили индийскую подлодку и пресекли ее попытку проникнуть во внутренние воды страны. Об этом со ссылкой на заявление ВМС Пакистана сообщила газета Dawn .

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"Военно-морские силы Пакистана отогнали [обнаруженную индийскую] подводную лодку, успешно предотвратив ее вторжение в пакистанские воды, - говорится в распространенном изданием заявлении. - ВМС Пакистана продолжат защищать морскую границу своей страны и способны отреагировать на любую агрессию".

По данным газеты, в предыдущий раз пакистанские ВМС пресекли попытку проникновения индийской подлодки во внутренние воды в 2016 году.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории.

27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В результате завязавшегося воздушного боя, ставшего первым массовым между индийскими и пакистанскими ВВС со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.