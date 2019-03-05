Пакистан заявил о возвращении своего посла в Нью-Дели

ТАСС, 5 марта. Пакистан заявил во вторник о возвращении своего посла в Нью-Дели после завершения консультаций в Исламабаде. Об этом, как говорится в распространенном коммюнике министерства иностранных дел Пакистана, было заявлено временно исполняющему обязанности посла Индии в Пакистане, который был вызван в МИД этой страны.

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Кроме того, было заявлено о "приверженности Пакистана продолжению еженедельных контактов на уровне управлений боевых операций".

Пакистан отозвал 18 февраля 2019 года своего посла в Индии Сохейла Махмуда для консультаций. Решение было принято на фоне обострения отношений между странами из-за высказанных Индией обвинений в адрес Пакистана обвинений в его причастности к атаке на автоколонну индийских силовиков 14 февраля.

Перед этим Индия отозвала своего посла в Пакистане для проведения консультаций. Кроме того, посол Пакистана в Индии был вызван в МИД страны, где ему выразили решительный протест. Индийские власти потребовали от Исламабада принять все необходимые меры по борьбе с террористами, взявшими на себя ответственность за нападение.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более чем 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке этого формирования и бездействии пакистанских властей в отношении группировки.

Ранее власти Пакистана задержали родственников главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") Масуда Азхара, которые значились в досье, переданном индийской стороной после теракта 14 февраля.