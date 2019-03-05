СМИ: к расследованию в отношении Трампа привлекли эксперта по борьбе с оргпреступностью РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) привлек к расследованию в отношении администрации американского президента Дональда Трампа экс-сотрудника прокуратуры, специализирующегося на делах, связанных с организованной преступностью в России. Об этом сообщил во вторник журнал The New Yorker .

Как отмечает издание, речь идет о Дэниеле Голдмане, который с 2007 года по 2017 год работал помощником прокурора Южного округа штата Нью-Йорк. Он занимался делами, по которым обвинения в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях были предъявлены свыше 30 человекам, многие из них якобы были связаны с Россией. Голдман станет советником спецкомитета, а также директором по проведению расследований.

В феврале Шифф заявил, что возглавляемый им спецкомитет возобновит расследование относительно приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы, а также в связи с утверждениями о наличии сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное разбирательство и не выявил никаких связей Трампа с Россией, а также сделал вывод о том, что ни РФ, ни другие государства не оказали влияния на исход выборов, хотя якобы и пытались этого добиться. На тот момент комитет контролировался республиканцами, имевшими большинство в нижней палате Конгресса. После промежуточных выборов в 2018 году контроль над комитетом получили демократы.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американскую политику занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.