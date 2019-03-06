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Эскалация индо-пакистанского конфликта

В МИД Пакистана заявили о снижении напряженности в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом

По словам главы пакистанского ведомства Шаха Мехмуда Куреши, министры иностранных дел Китая, России, Турции, ОАЭ и Иордании сыграли значимую роль для снижения напряженности

ИСЛАМАБАД, 6 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что наблюдает тенденцию к деэскалации напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Соответствующее мнение глава МИД высказал в среду журналистам.

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"Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном, по-видимому, снижается, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Это позитивное событие". "Пакистан еще больше активизировал свои дипломатические усилия. В этой связи мы решили вернуть посла Пакистана в Нью-Дели", - поделился министр.

Куреши также отметил, что в вопросе снижения напряженности между двумя государствами сыграла также помощь других стран. "Министры иностранных дел Китая, России, Турции, ОАЭ и Иордании сыграли значимую роль для снижения напряженности", - отметил он, при этом отдельно поблагодарив и американского госсекретаря Майкла Помпео.

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СШАИндияПакистанПомпео, Майкл (Майк)Эскалация индо-пакистанского конфликта
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