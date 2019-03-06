Постпред Венесуэлы при ООН: розыгрыш пранкеров представителя США говорит о лжи Вашингтона

ТАСС, 6 марта. Призывы заблокировать несуществующие венесуэльские счета в швейцарских банках, с которыми выступил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Амбрамс во время телефонного разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым ("Вованом") и Алексеем Столяровым ("Лексусом"), представившимися президентом Швейцарии Уэли Маурером, показывают, что политика Вашингтона в отношении Боливарианской Республики основана на лжи. Об этом в среду заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Отчаянные нападки на Венесуэлу вынуждают чиновников [президента США Дональда] Трампа, его органы пропаганды и американских марионеток в Венесуэле подхватывать любую ложь, которую они встречают", - написал дипломат на своей странице в Twitter, комментируя розыгрыш российских пранкеров.

Во вторник телеканал "Россия-24" сообщил, что Кузнецов и Столяров в ходе телефонной беседы с Эллиоттом, которая велась от лица Маурера, сообщили о наличии счетов правительства Венесуэлы в швейцарском банке "Лимпопо", не существующем в действительности. В ответ американский дипломат обратился к "президенту" с просьбой заблокировать их. В противном случае в отношении "любого швейцарского банка, который передаст эти активы [президенту Венесуэлы Николасу Мадуро], может быть подан иск со стороны будущего венесуэльского правительства", сказал пранкерам американский спецпредставитель.

Кроме того, по данным телеканала, вскоре после разговора с Эллиоттом на связь с "Маурером" вышел назначенный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо диппредставитель Венесуэлы в США Карлос Веккьо. Пранкеры проинформировали его о том, что якобы обнаружили личные активы Мадуро на счетах фонда российского бизнесмена Нурлана Байдильда Tender First в Швейцарии, и попросили предать эту информацию огласке с тем, чтобы фонд вывел свои средства из альпийской республики. В конце февраля Веккьо рассказал о якобы существующих счетах президента Венесуэлы в этом фонде в интервью агентству Bloomberg.