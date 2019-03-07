{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: индийский пилот подвергался в пакистанском плену пыткам и давлению

По данным газеты Hindustan Times, Абхинандана Вартхамана душили и избивали во время допросов, а также ему постоянно включали громкую музыку
Абхинандан Вартхаман REUTERS/PTV via Reuters TV
Описание
Абхинандан Вартхаман
© REUTERS/PTV via Reuters TV

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Индийский военный летчик Абхинандан Вартхаман, который 27 февраля был сбит во время воздушного боя с пакистанскими самолетами и попал в плен, подвергался давлению и пыткам. Об этом сообщает в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на источник.

На эту тему
На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

По его данным, летчика допрашивали несколько команд пакистанских следователей, сменявших друг друга. Они пытались получить от Вартхамана информацию о радиочастотах, которые используют индийские ВВС, количестве и дислокации истребителей, а также о военной логистике. В ходе этих допросов Вартхаман должен был стоять в течение многих часов, ему постоянно включали громкую музыку, его душили и даже избивали, сказал собеседник газеты.

Всем индийским летчикам-истребителям дается инструкция при попадании в плен держаться максимально долго, чтобы индийские ВВС смогли за 24 часа изменить частоты и противник не получил никаких преимуществ. "Командир звена Абхинандан выполнил это", - сказал источник.

Пакистан ранее сообщал, что с пленным индийским пилотом обращались хорошо.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
Эстонская партия обжаловала итоги интернет-голосования на выборах в парламент
Представители партии "Богатство жизни" выступили за пересчет электронных голосов
Читать полностью