Гуайдо высказался за усиление странами Европы санкций против Венесуэлы

ТАСС, 7 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил за ужесточение европейскими странами финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Такое мнение он высказал в четверг в интервью изданию Der Spiegel .

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"Они [европейцы] должны усилить финансовые санкции против режима", - сказал Гуайдо. "Международному сообществу следует предотвратить ситуацию, при которой деньги венесуэльцев используются для устранения критиков режима и представителей коренных народов", - полагает он.

Гуайдо также отметил, что Венесуэла нуждается в гуманитарной помощи. По его мнению, кризис можно разрешить путем диалога.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Однако на прошлой неделе он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а в понедельник вернулся в Боливарианскую Республику. Как сообщил политик в Twitter, его сопровождали послы Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, Германии, Испании, Франции, Португалии, Румынии, Нидерландов, а также представитель ЕС.