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Болтон заявил, что Трамп открыт к новым переговорам с Ким Чен Ыном

По словам помощника президента США, глава Белого дома полагает, что достижение соглашения с КНДР возможно, если Пхеньян готов "широко" посмотреть на вопрос о ядерной сделке

ТАСС, 7 марта. Президент США Дональд Трамп готов к продолжению диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

"Президент [США Дональд Трамп] открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы и как будут подготавливаться. Но он [Трамп] думает, что сделка возможна, если представители КНДР готовы посмотреть на вопрос [о ядерной сделке] широко", - заявил Болтон.

"Я думаю, что северокорейцам, очевидно, хотелось бы в минимальной степени пожертвовать ядерным, биологическим и химическим оружием в их ракетной программе в обмен на очень широкое послабление санкционного режима. И это то, на чем они в основном настаивают", - пояснил помощник Трампа. По словам Болтона, Трамп не согласен на такие условия и надеется на "большую сделку" с Ким Чен Ыном. "Мы дадим жителям КНДР светлое будущее, но это должно закончиться полной денуклеаризацией [КНДР]", - сказал Болтон о главной идее предполагаемой сделки.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдБолтон, Джон
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