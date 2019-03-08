Телекомпания Австрии выразила протест из-за запрета въезда на Украину своему репортеру

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Запрет въезда на Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу стал примером ограничения свободы СМИ. Об этом заявил в пятницу генеральный директор ORF Александер Врабец.

"Запрет на въезд Кристиану Вершюцу, одному из самых известных экспертов по Восточной Европе, который Украина обосновала абсурдными обвинениями, является неприемлемым вмешательством в журналистскую работу, против которого мы решительно протестуем", - говорится в заявлении гендиректора ORF.

По его словам, "это беспрецедентное ограничение свободы СМИ". "Мы требуем от Украины немедленно отменить этот запрет", - добавил он

Реакция редколлегии ORF

Редакционный совет ORF назвал соответствующий запрет недемократичным препятствием для свободы СМИ. "Отказ в аккредитации и введение запрета на въезд является недопустимым ограничением журналистской работы и свободы СМИ. Для правового государства недостойно делать работу журналиста невозможной под недействительными предлогами", - отметили в телерадиокомпании.

По заявлению редколлегии, работа общественно-правовой телекомпании всегда соответствует критериям объективности, которые никак не увязываются с обвинениями в "угрозе национальной безопасности". "Мы требуем немедленного снятия запрета на въезд в Кристиану Вершюцу, потому что, на наш взгляд, это может рассматриваться только как попытка цензуры и ограничения свободы прессы. В любом случае это явно несовместимо с проевропейскими ценностями, которые взяла в обязательство Украина", - подчеркнули в ORF.

Ситуация вокруг журналиста

7 марта МИД Австрии обвинил Украину в цензуре, осудил действия Киева и призвал снять запрет на въезд Кристиану Вершюцу. По словам министра иностранных дел Карин Кнайсль, этот шаг Украины стал неприемлемым в Европе актом цензуры и несовместим с европейскими ценностями. Украинское внешнеполитическое ведомство уведомило посольство Австрии в Киеве о соответствующем запрете на въезд сроком на один год. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде.

Сам Вершюц заявил в эфире австрийского радио, что в настоящее время у него есть законное разрешение на пребывание на Украине до конца июня 2019 года. Он также пока не знает, как поступят с ним украинские власти, и намерен законными способами добиваться отмены запрета.

В декабре 2018 года известный австрийский журналист и репортер австрийской телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране и призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.