Сторонники Гуайдо собираются на митинг в Каракасе в честь 8 марта

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции собираются на площади Палос-Грандес в районе Альтамира в восточной части Каракаса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как ожидается, здесь в ближайшее время состоится выступление лидера оппозиции Хуана Гуайдо в честь Международного женского дня. Пока на площади собрались несколько сотен человек, обстановка спокойная.

Ранее сторонники правительства провели митинг в честь 8 марта на площади Боливара в центре Каракаса. Они пообещали защищать родину даже в условиях отключения электричества, а также выразили поддержку президенту страны Николасу Мадуро.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов страны остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны уже около 18 часов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".